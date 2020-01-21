- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز.. إيران تخفق في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخ عن طريق الخطأ فوق طهران مطلع يناير الجاري.
وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قتل كان من كان على متنها وعددهم 176 شخصا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها "لم تتلق ردا إيجابيا حتى الآن".
وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز.. إيران تخفق في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.