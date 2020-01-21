تدشين مشروع المساحات الصديقة والآمنة للطفل بالمهرة

الثلاثاء 21 يناير 2020

دشن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، في منطفة الفيدمي بالعاصمة الغيضة ، ومعـه مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ فائز علي بلحاف مشروع المساحات الصديقة والآمنة للطفل الذي تنفذه جمعية المهرة لتنمية الأسرة تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وبتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة.



وفي التدشين، أشار الوكيل العبودي الى أهمية المشروع كونه يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل والعناية به ، وكذا معالجة الكثير من المشاكل النفسية للأطفال وتأهيلهم ليكونوا أشخاص مؤثرين في المجتمع.

وثمّـن الوكيل العبودي، الجهود المبذولة من جمعية المهرة لتنمية الأسرة من خلال تنفيذها لهذا المشروع الإنساني الذي يهتم برعاية الأطفال وأبراز مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات ، لأفتاً أن المشروع المساحات يهدف الى رعاية الأطفال الموهوبين والمتميزين وتغيير سلوكياتهم وتطوير قدراتهم وتطلعاتهم في المستقبل.

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وشكـر العبودي، منظمة اليونيسيف العالمية على دعمها لمشروع المساحات الصديقة والأمنة للأسهام في صقل شخصية الطفل وتحقيق ذاتـه ورعايتـه في بيئة آمنة ، داعياً الأباء والأمهات وأولياء الأمور التعاون مع القائمين على هذا المشروع الهام من أجل تحقيق أهدافـه المرجوه.

من جانبه، أعرب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ فائز بلحاف عن شكره وتقديره لمنظمة اليونيسيف للطفولة وجمعية المهرة لتنمية الأسرة والسلطة المحلية على تذليل المعوقات وتسخير الامكانيات لإنجاح مشروع المساحات الصديقة للطفل لما له من أهمية كبيرة يسهم في حماية ورعاية والأطفال في شتى المجالات.

حضر التدشين، الأستاذ سالم سويلم نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة.