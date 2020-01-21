صنعاء.. مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهة نهم

الثلاثاء 21 يناير 2020

دفعت مليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيزات كبيرة إلى مديرية نهم شرقي صنعاء حيث تدور معارك عنيفة مع قوات الجيش منذ يومين.



وقالت مصادر محلية إنها شاهدت عشرات الاطقم الحوثية وعلى متنها مئات من مسلحي المليشيا الحوثية بأحد شوارع العاصمة صنعاء، وهي في طريقها نحو إلى نهم.

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ولفتت المصادر الى أنها شاهدت تلك الاطقم وهي واقفة على خط المطار، قبل تحركها.

وتأتي التعزيزات الحوثية بع أن حققت قوات الجيش اليمني خلال اليومين الماضيين انتصارات كبيرة في جبهة نهم