شكرا لقرائتكم خبر عن بكين.. 15 موظفا طبيا يصابون بفيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة بمدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين اليوم الثلاثاء أنه تم تشخيص إصابة 15 موظفا طبيا في المدينة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV)، بالإضافة إلى حالة واحدة مشتبه بها، وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن أحد المرضى ال(16) في حالة حرجة بينما الباقون في حالة مستقرة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي يحتل موقع الصدارة في الوقاية من الوباء ومكافحته، وأن المستشفيات المحلية كثفت جهودها للسيطرة على العدوى داخل المستشفيات وحماية الموظفين الطبيين وعززت المراقبة الروتينية، مع خضوع الحالات المشتبه بها للاختبارات وتلقيها العلاج في الوقت المناسب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكين.. 15 موظفا طبيا يصابون بفيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.