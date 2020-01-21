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بريطانيا تغلظ عقوبات الإرهابين بعد هجوم جسر لندن

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تعتزم الحكومة البريطانية اليوم تغليظ عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب وستضع حدا للإفراج المبكر في إطار سلسلة إجراءات لتعزيز مواجهتها للإرهاب.

كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تعهد بإحداث تغييرات بعد هجوم وقع في نوفمبر الماضي قرب جسر لندن عندما قُتل شخصان على يد عثمان خان، الذي سبق وأدين بالإرهاب وأخلي سبيله من السجن قبل انقضاء فترة عقوبته.

وقالت الحكومة المنتخبة في ديسمبر كانون الأول إنها ستصدر تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب خلال أيامها المئة الأولى يلزم الجناة الخطرين المحكوم عليهم بالحبس لمدد طويلة في أحكام نهائية بقضاء فترة العقوبة بالكامل في السجن.

وأضافت أن المدانين بجرائم مثل التخطيط لجرائم إرهابية أو إدارة تنظيم إرهابي سيواجهون عقوبة السجن لمدة 14 عاما كحد أدنى وأنها ستعيد النظر في طريقة التعامل مع المدانين بالإرهاب عند إخلاء سبيلهم.

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