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القنصلية في بكين تحذر من الإصابة بفيروس «كورونا الجديد»

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حذرت القنصلية والملحقية الثقافية في الصين الطلبة والمواطنين السعوديين، من أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين كشفت عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في مدينة أوهان الصينية.

وطالبت الجميع باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

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