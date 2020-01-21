شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في بكين تحذر من الإصابة بفيروس «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
حذرت القنصلية والملحقية الثقافية في الصين الطلبة والمواطنين السعوديين، من أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين كشفت عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في مدينة أوهان الصينية.
وطالبت الجميع باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في بكين تحذر من الإصابة بفيروس «كورونا الجديد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.