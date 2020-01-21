حرق للاطارات وقطع للطرق المؤدية الى ساحات الاعصام في بغداد..اعمال قامت بها جهات مجهولة مما ادئ الى اصدمات بينهم وبين القوات الامنية.. الا انها واجهت رفضا قاطعا من متظاهرين تحدثوا بأن هذه الاعمال ستؤدي لحرف التظاهرات على مسارها السلمي. هذه الاعمال تزامت مع خروج اعداد كبيرة طلبة الكليات بتظاهرات في ساحة التحرير لتتعالى مطالبهم بالاسراع انتخاب رئيس للوزراء مستقل يرضي الاطراف الشعبية والسياسية والشروع بانتخاب مبكرة لكي يعود على مقاعدهم الدراسة وتهدئة للشارع العراقي الذي شهد اضطرابات منذ اكثر من ثلاثة اشهر من الان.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو اظهرت قيام بعض المجهولين بقطع جزئي من طريق محمد القاسم بالاضافة الى ساحة الكيلاني وطرق اخرى. واشعال النيران بالطرق الفرعية القريبة من ساحة التحرير. والتي اظهرت سقوط عدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قطع الطرق واشعال النيران سيؤديان لحرف مسار التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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