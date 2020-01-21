لليوم الثاني على التوالي.. واصل متظاهرون في الديوانية بقطع الطريق الدولي السريع الذي يربط المحافظة مع بغداد والمحافظات الجنوبية. فيما تم السماح بمرور الحالات الخاصة والطارئة والعجلات التي تحمل المواد الغذائية بالعبور. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نعوش رمزية للشهداء وسط طريق دولي في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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