أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم الثلاثاء

تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة

سعر شراء للـدولار = 121.000 سعر بيع للدولار = 122.000سعر شراء للـدولار = 121.000 اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.96دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.00 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 592.97 ليرة تركية الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.00 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 592.97 ليرة تركية سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1566.55 $ سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 64.54 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 58.11 دولار



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