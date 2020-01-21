 النزاهة الاتحادية: صدور أوامر قبض لمسؤولين وموظفين بصحة الأنبار

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار "لشبهة اختلاس" قرابة مليار دينار. وقالت الدائرة، إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق كل من المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة سابقا، إضافة إلى مدير الحسابات واثنين من المحاسبين في الدائرة، عن تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بــ(854,000,000) مليون دينار عبر التلاعب والتحريف بالمبالغ الحقيقية للسلف المصروفة".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة أصدرت أوامر القبض بحق المتهمين وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".



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