رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق حول استهداف محيط السفارة الأمريكية

وجه رئيس الوزراء العراقي المكلف بتسيير الأعمال عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بفتح تحقيق حول استهداف محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد بالصواريخ.

وقال عبد المهدي في بيان له: "نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس"، واصفا "استهداف السفارة بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".

ووجه عبد المهدي "عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة".

وأفاد مصدر أمني، بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية وعدد من السفارات بينها السفارة الأمريكية وسط العاصمة.

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت مصادر أمنية عراقية سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، بينما سقط صاروخ خامس على أحد المنازل في منطقة الجادرية المجاورة للمنطقة الخضراء، مخلفا قتيلين و٣ جرحى من أفراد عائلة واحدة.

Advertisements

وقال الرائد عاصم الكرخي، الضابط في قيادة شرطة بغداد، حينها، لـ"العين الإخبارية"، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ٣ آخرون جميعهم أفراد عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" على منزلهم في منطقة الجادرية بجانب الرصافة من بغداد، في حين سقطت ٤ صواريخ أخرى قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد دون أن تسفر عن أي ضحايا، مشيرا الى أن المنزل احترق بالكامل.





وتشهد المنطقة توترا، عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية الأربعاء قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ الشهر الجاري كرد على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الجناح المسلح للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد وقيادات أخرى في غارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار، قرب مطار بغداد الدولي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق، خصوصاً قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة.