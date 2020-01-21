إيران تؤكد أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخين

أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر، وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة في وقت متأخر الاثنين.

وأفاد التقرير بأن "المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز +تور-إم1+ أطلقا باتّجاه الطائرة"، مضيفًا أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، الثلاثاء، إنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية.

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وأضافت الهيئة حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز أن إيران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.

وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 737.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وكانت إيران قد قالت إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها بعد إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج بناء على طلب كندا وأوكرانيا ودول أخرى لها مواطنون قتلوا في الحادث.