إيران تؤكد أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخين

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حطام الطائرة الأوكرانية

أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة في وقت متأخر الاثنين.

وافاد التقرير أن "المحققين (...) اكتشفوا أن صاروخين من طراز +تور-إم1+ (...) أطلقا باتّجاه الطائرة"، مضيفًا أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.