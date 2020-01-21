عمرو أديب : الهارب «محمد علي» الإخوان هيعملوه ورق تواليت!

أذاع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشرة المقاول محمد علي، يتضمن محادثة جديدة له مع الإخواني الهارب بتركيا هاني صبري، طلب فيه محمد علي الحصول على مصدر تمويل، فرد "صبرى": "طبعا مش عيب".

وجاء في تسريب آخر أذاعه "أديب"، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، "محمد علي بيسأل هانى صبري بيقوله إيه طبيعة شغلكم، وناويين على إيه، احنا بنتكلم على لسان الشعب المصري، بنكلم ولاد البلد زيك يا على، وفكرتنا بنشتغل على العمل الجماعي، ولازم يكون هناك منظمات سرية، وعندنا بيدربوا على أعمال الكر والفر وفي شبه تواصل مع الجوكر".

وتابع: "طالما محمد علي موجود هتبقي الحركة الشعبية متواصلة مع محمد علي، ورتب أمورك براحتك، واللي بيدير الحركة 4 أشخاص، محمد علي قاله حابب أتواصل مع الجوكر، ومحدش يقدر ينجح ثورة دون مساعدة دول، وأتمني أن يكون هناك مصدر لتمويل وده مش عيب يا هاني.. ليرد عليه الإخوانى الهارب هانى صبرى "طبعا مش عيب".

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وعلق أديب: "محمد علي بيدور على السبوبة"، و"يظهر الإخوان اختاروا محمد علي رئيسا للحراك الثوري"، مضيفا: "أتحدى حد يطلع يكذب الكلام فى التسريب، ده بالصوت".

وأردف "أديب" قائلا: "هما من جواهم بيحتقروا محمد علي، بس بيتعاملوا باللي تغلب به العب بيه، وفالآخر هيستخدموا محمد علي زي ورق التواليت"، لافتا إلى أن محمد على نموذج للثوري "الأهبل"، وهاني صبرى نموذج للثوري "الفاشل".