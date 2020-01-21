تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس

نفذت ​القوات المسلحة​ الروسية والسورية في ​ميناء طرطوس​ تدريبات مشتركة على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار.

وأعلن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف، في تصريح صحفي، إلى أن "أكثر من ألفي عسكري إضافة إلى سبعة سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي جرت في الفترة بين 18 و20 كانون الثاني".

وتدربت طواقم سفن ​البحرية السورية​ على البحث عن ​الألغام​ في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات "بانتسير- إس" الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية.

وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال ​الضفادع​ البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين. كما تدرب أفراد من ​الشرطة العسكرية​ الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش بدقة.