سلمى عاصي: مشكلة استيراد المستلزمات الطبية على طريق الحل

أعلنت ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية سلمى عاصي، أن مشكلة استيراد ​المستلزمات الطبية​ على طريق الحل. وخلال تصريح لاذاعة ​صوت لبنان​ 100.5، أكدت عاصي أنه "بعد تحركات كثيفة لأعضاء تجمع مستوردي المستلزمات الطبية ل​مصرف لبنان​ ومستشار وزير الصحة و نائب رئيس ​الحكومة​ وجهات أخرى معنية، جرى الإتصال بنا من قبل مصرف لبنان لحلحلة ​الأزمة​"، وتكفل دفع مصرف لبنان فرق نصف المبلغ مقابل النصف الآخر من المستوردين، موضحةً أن "بوادر خير آتية قريباً، وأن المشكلة على طريق الحل".

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