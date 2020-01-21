الدفاع المدني: ازالة الثلوج على طرق بلدات جاج، لحفد ، سقي رمشيا

أفادت ​مديرية الدفاع المدني​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​ أن عناصرها تعمل منذ ​الساعة​ ٨:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في 21/01/2020 على ازالة ​الثلوج​ التي تراكمت على طرق بلدات(جاج، لحفد ، سقي ​رشميا​) في ​قضاء جبيل​ وذلك لتسهيل ​حركة المرور​ وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان. إضغط للمزيد

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