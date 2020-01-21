وقال زعيم الحزب سيف جينسين، وهو وزير المالية النرويجي: "كثيرون في النرويج يشعرون بالاستياء من هذا، وليس فقط في حزب التقدم".
وهذا الحزب المناهض للهجرة، ثالث أكبر حزب في النرويج، هو واحد من أربعة أعضاء في الائتلاف الذي تقوده رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ، إلى جانب حزبها المحافظ والحزب الليبرالي والديمقراطي المسيحي.
أخبار ذات صلة
وبحسب ما أفادت وكالة أسوشيتدبرس، فقد سافرت السيدة النرويجية البالغة من العمر 29 عاما، وهي من أصل باكستاني، إلى سوريا عام 2013، وتزوجت من مقاتل أجنبي نرويجي هناك، وقتل فيما بعد خلال اشتباكات، ويعاني أحد طفليها من المرض.
ويعتقد كثيرون أنها استخدمت طفلها كوسيلة للعودة إلى النرويج، حسب ما تقول أسوشيتدبرس.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب نرويجي يهدد بمغادرة الحكومة بسبب "سيدة داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.