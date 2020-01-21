تراكم الثلوج على جبل الشيخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراكمت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل استمرار تساقطها صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المنخفض الجوي الأخير 15 سم من الثلوج إلى جبل الشيخ. وأعلنت إدارة المنتجع أن درجة الحرارة بلغت، صباح اليوم، 2- درجة مئوية في الجزء السفلي. وأغلقت الموقع أمام الزوار، اليوم، حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.

وفي سياق متصل، توقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد، اليوم، تحت تأثير المنخفض الجوي. ومع الساعات الأولى من صباح اليوم وخلال ساعات النهار تعبر البلاد جبهة هوائية قطبية شديدة البرودة، لكن ليس إلى المستوى الثلجي الخالص. وحذر الراصد الجوي من تشكل السيول والفيضانات في الأماكن المنخفضة.

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء، اليوم، ماطرة على فترات وشديدة البرودة، إذ ستهبط من جديد بنحو 4 - 5 درجات مئوية خاصة في الفترة الصباحية التي تشكل ذروة التبريد المصاحب لهذا المنخفض.