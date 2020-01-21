إحالة 10 مشتبهين للمحكمة على خلفية قتل الفتى في نهريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 10 أشخاص من سكان المنطقة الشمالية بشبهة تورطهم في جريمة قتل الفتى آفي تشيتشوشفيلي في مدينة نهريا، الأسبوع الماضي.

ووفقا للشرطة، أجرى ضابط مكالمة هاتفية مع والد الفتى الضحية من نهريا وأبلغه أنه تمّ تحديد هوية ومكان المشتبهين المتورطين في جريمة القتل، وأنه جرى إلقاء القبض عليهم.

وأسفر تحقيق سري أجرته وحدات خاصة وباستخدام تقنيات حديثة عن توقيف عشرة مشتبهين ضالعين في جريمة القتل كانوا مختبئين، وفق الشبهات، داخل شقة سكنية في مدينة عتليت منذ ارتكاب الجريمة.

وبعد إلقاء القبض على كافة المشتبهين أحيلوا إلى التحقيق في "الوحدة المركزية للتحقيق بلواء الساحل" التابعة للشرطة، وسوف تتم إحالتهم، اليوم، إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة توقيفهم على ذمة التحقيق.