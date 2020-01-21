ماكرون وترامب يتفقان على عدم دخول حرب جمركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وفرنسا، أمس الإثنين، بعدما أعلن رئيس الأخيرة، مانويل ماكرون، إنه أجرى مناقشة "رائعة" حول الرسوم الجمركية، مع نظيره دونالد ترامب.

وقال إن البلدين سيعملان سويا لتفادي حرب رسوم جمركية كتلك التي اندلعت بين الصين والولايات المتحدة، بعدما هدّد ترامب بذلك العام الماضي، ردا على ضريبة تعتزم باريس على شركات تكنولوجية أميركية عملاقة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن ماكرون وترامب اتفقا على التراجع عن حرب محتملة للرسوم الجمركية حتى نهاية العام ومواصلة المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الضريبة الرقمية أثناء تلك الفترة.

Advertisements

وأضاف المصدر قائلا: "هما اتفقا على إعطاء فرصة للمفاوضات حتى نهاية العام... أثناء تلك الفترة، لن يكون هناك تصعيد للرسوم الجمركية".

وقررت فرنسا في تموز/ يوليو الماضي تطبيق ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم. وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك الضريبة.

وقالت السلطات الفرنسية مرارا إن أي اتفاقية دولية بشأن الضريبة الرقمية يتم الوصول إليها في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستحل على الفور محل الضريبة الفرنسية.