الحديدة.. مليشيا الحوثي تستهدف نقاط الارتباط

الثلاثاء 21 يناير 2020

عاودت مليشيا الحوثي الانقلابية، خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة، مستهدفة مواقع القوات المشتركة، ونقاط ضباط الارتباط التي نشرتها لجان الرقابة الأممية نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، لمراقبة سير تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وإيقاف عملية إطلاق النار.



وبحسب مصادر عسكرية، استهدفت مليشيا الحوثي، مواقع للقوات المشتركة، واقعة تحت مراقبة نقاط ضباط ارتباط من الجانبين، تشرف عليها لجنة رقابة أممية، في مدينة الحديدة، كبرى مدن الساحل الغربي.

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ووفق المصادر، فإن المليشيا استهدفت بأسلحة متوسطة، مواقع شرق مدينة الصالح، التي تقع تحت رقابة نقطة الارتباط الثانية، حيث أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على المواقع المشتركة في 22 مايو، الواقعة بالقرب من مراقبة نقطة الارتباط الخامسة في سيتي ماكس.

إلى ذلك، استهدف قناصة المليشيا، مواقع القوات المشتركة الموجودة بالقرب من مصنع إخوان ثابت، والمشمولة بمراقبة نقطة الارتباط الأولى في الخامري. دون أن يتخذ فريق الرقابة الأممي أي موقف تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة من قبل المليشيا