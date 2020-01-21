شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ينبغي على مجلس الشيوخ تبرئة الرئيس فورًا والان نبدء بالتفاصيل

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.

وجاء في المذكرة "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور"