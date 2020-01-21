شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تفشل فى تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين وتطلب مساعدة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال تقرير لهيئة الطيران المدنى الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، مضيفا أن إيران طلبت معدات ضرورية من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات الصندوقين فى إيران.

وأوضحت هيئة الطيران المدنى الإيرانية، أنها لم تتلق ردا إيجابيا من هيئتين أمريكية وفرنسية على طلب المعدات.