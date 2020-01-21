شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة احترازية.. أستراليا تفحص القادمين من الصين والان نبدء بالتفاصيل
وقال البروفيسور بريندان ميرفي إن الفحص يأتي كإجراء احترازي، مشيرا إلى عدم وجود مدعاة للقلق لأن المخاطر التي تواجه الأستراليين جراء الفيروس منخفضة نسبيا.
وهناك ثلاث رحلات مباشرة في الأسبوع من ووهان إلى سيدني. وسيتم فحص ركاب تلك الرحلات.
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