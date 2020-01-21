بالصور.. الكيلاني الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لتقاطع قرطبة قرب محطة الكيلاني اسفر طريق محمد القاسم وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه ان المنطقة ما زالت مقطوعة امام حركة سير العجلات. Advertisements

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