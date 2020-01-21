بالفيديو.. قطع طريق كربلاء –النجف

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام متظاهرين بقطع طريق كربلاء- النجف امام حركة السير. وبحسب مقطع الفيديو ادناه، فقد تم قطع الطريق بواسطة الاطارات المحروقة، فيما سمح المنتظاهرون بفتح خط سير للحالات الطارئة ولمواكب التشييع ولمرور العجلات التي تحمل المواد الغذائية.



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