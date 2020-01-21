كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن الموقف المروري في اغلب الشوارع الرئيسية ببغداد. وادناه الموقف المروري لاغلب الشوارع الرئيسية ببغداد بحصب ما ذكره المصد لـ"الخليج 365": -متظاهرون يقطعون سريع محمد القاسم من جهة تقاطع الكيلاني بالاتجاهين. -سريع القناة سالك بالكامل. - حركة المرور من مول زيونة باتجاه شارع فلسطين شبه متوقفة. Advertisements -تقاطع الصرافية زخم. -معسكر الرشيد زخم. - الطريق من منطقة البنوك الى نفق الباب الشرقي سالك. - الطريق من مطار المثنى الى الجسر المعلق زخم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموقف المروري في اغلب الشوارع الرئيسية ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.