فريق ترامب القانوني مدافعا عنه: ضحية "عملية تلاعب سياسي"

أكد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي مخالفة.

جاء ذلك في المذكرة القانونية المؤلفة من 110 صفحات التي قدمها الفريق للاعتراض على الاتهام الموجه لترامب.

وتوضح المذكرة، التي قدمت قبل يوم من بدء محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القضية غير مدعومة بأدلة قوية، وأن الاتهامين الموجهين ضد الرئيس لا يتضمنان أي جريمة أو مخالفة للقانون على الإطلاق.

وستبدأ المرافعات غدا الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش).

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وفي وقت لاحق، تقدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقرار يقترحون فيه عقد جلسات يومية مدتها 12 ساعة للمحاكمة.

ووضع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخطة، ودعا إلى منح كل جانب 24 ساعة لعرض قضيته على مدار يومين.

وأعرب الديمقراطيون عن غضبهم تجاه الاقتراح، ووصفوه بأنه "مجرد خزي وطني".



وسيطرح اقتراح ماكونيل للنقاش والتصويت عليه في مجلس الشيوخ اليوم، علما بأن الديمقراطيين يفتقرون إلى الأصوات الكافية لمنع تمرير القرار في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويواجه الرئيس ترامب اتهاما بإساءة استغلال السلطة من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن أنشطة نجل جو بايدن في أوكرانيا، في خطوة يمكن أن تساعد الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لإعادة انتخابه.

وفي الوقت الذي يقول فيه الرئيس ترامب إن عزله محاولة لإلغاء فوزه في انتخابات عام 2016، وإنه كان يتصرف دائما في نطاق سلطته، يقول الديمقراطيون إن ترامب يهدد سلامة الانتخابات المقبلة هذا العام من خلال المطالبة بالتدخل الأجنبي.