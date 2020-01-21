محمد بن سلمان والبرهان يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والفريق أول البرهان. كما جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين الرياض والخرطوم. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مؤخرا، أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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