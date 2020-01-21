عبدالله: مرة اخيرة سنزور مؤسسة الكهرباء وفي حال استمر التمييز سنقف سويا مع أهلنا في اي تصعيد

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ الى انه "طالبنا مرارا وتكرارا، انا وزميلي عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بعدالة تنفيذ قرار ​مجلس الوزراء​ ٢٠١٦/٧٨، ورفع الغبن عن بلدة الناعمة في هذا المجال".

ولفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مرة اخيرة سنزور المؤسسة، وفي حال استمر التمييز، سنقف سويا مع أهلنا في اي تصعيد مطلوب".

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