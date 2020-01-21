توقف حركة الملاحة في مرفأ صور بسبب العاصفة

أدت العاصفة التي تضرب ​لبنان​، إلى توقف حركة الملاحة البحرية في ​الميناء​ التجاري في صور، بالاضافة إلى أعمال ​الصيد​ البحري بسبب ارتفاع الأمواج.

كما سجل ارتفاع في منسوب ​نهر الليطاني​، الذي طافت مياهه على البساتين المحيطة، مما تسبب بأضرار جسيمة في بساتين الموز والحمضيات والخيم البلاستيكية.