توقف حركة الملاحة في مرفأ صور بسبب العاصفة

أدت العاصفة التي تضرب لبنان، إلى توقف حركة الملاحة البحرية في الميناء التجاري في صور، بالاضافة إلى أعمال الصيد البحري بسبب ارتفاع الأمواج.
كما سجل ارتفاع في منسوب نهر الليطاني، الذي طافت مياهه على البساتين المحيطة، مما تسبب بأضرار جسيمة في بساتين الموز والحمضيات والخيم البلاستيكية.
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