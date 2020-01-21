النشرة: إشتداد وطأة العاصفة في حاصبيا وتساقط للثلوج على ارتفاع 1200متر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن إشتداد وطأة العاصفة التي تضرب المنطقة لليوم الثالث على التوالي وبدأت تتساقط ​الثلوج​ في ساعة مبكرة من فجر اليوم ابتداءا من ارتفاع 1200متر وما فوق ما تسبب ب​قطع طريق​ شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم وطريق شبعا ​كفرشوبا​ عبر سدانة في حين لا تزال طريقي حاصبيا شبعا عبر شويا وطريق ​الهبارية​ شبعا حتى ​الساعة​ سالكتين للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

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