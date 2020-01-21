أبو شقرا: إن لم تعالج أزمة الدولار للمحروقات فسيكون هناك غلاء أسعار

أكد ممثل موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أنه إن لم يتم وضع جدول للمحروقات صادر عن وزيرة الطاقة، ستضعه نقابة موزعي المحروقات، مهدداً أنه "إن لم تعالج ​الأزمة​ سيكون هناك غلاء أسعار.

وخلال تصريح له لإذاعة ​صوت لبنان​ 100.5، لفت ابو شقرا إلى أنه "لا يوجد مشكلة لا مع ​وزارة الطاقة​ ولا مع وزير ​المال​ وانما المشكلة تكمن بنقص ​الدولار​ والمماطلة في اتخاذ القرارات المهمة في البلد، وشراء الدولار من الصرافين سيكبّدنا كموزعين خسائر كبيرة".

وطالب ابو شقرا "بجدول للمحروقات صادر عن وزيرة الطاقة، وإن لم يتم وضع هذا الجدول نحن من سيضعه وليتحملوا المسؤولية، وإن لم تعالج الأزمة سيكون هناك غلاء أسعار".