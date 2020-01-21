مصادر أوروبية لـ"الجمهورية": ننظر بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في لبنان

كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ"​الجمهورية​"، انّ المجتمع الاوروبي بشكل عام ينظر "بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في ​لبنان​"، ويَعتبر تأخّر المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومتهم "أمراً غير مبرر في موازاة المستوى الحَرج الذي بلغه الوضع في هذا البلد، والذي يُنذر استمراره بضائقة غير مسبوقة في خطورتها سيعانيها ​الاقتصاد اللبناني​".

واشارت المصادر الى انّ "العديد من دول ​الاتحاد الاوروبي​ أرسلت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب اتخاذ الخطوات السريعة التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وأوّلها المسارعة الى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين بها بالدرجة الاولى عبر برنامج إصلاحات فورية وتوقِف الفساد المستشري في مختلف القطاعات والادارات اللبنانية، فهذا الامر سيؤدي تلقائياً الى استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان ويشجّع المستثمرين للتوجّه مجدداً نحوه".

وبحسب مصادر "الجمهورية"، فإنّ المجتمع الاوروبي بشكل عام، يؤكد على "سلمية التحركات الاحتجاجية وحماية حق المحتجين بالتعبير". ولاحظت انّ "حركة ​الاحتجاجات​ تصاعدت في الآونة الاخيرة مع تحركات عنفيّة، بسبب التأخّر في تشكيل حكومة تتخذ اجراءات حاسمة لإخراج لبنان من أزمته".

وإذ اشارت المصادر الى انّ ​باريس​ قدّمت وما تزال، عبر ​مؤتمر سيدر​، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ "المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، رغم الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في ​الحكومة اللبنانية​".