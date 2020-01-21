الشرق الأوسط: واشنطن قدمت معلومات لدول في أميركا اللاتينية عن "شبكات دعم وتمويل" تابعة لحزب الله

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "​الولايات المتحدة​ قدمت معلومات للأرجنتين و​كولومبيا​ و​البرازيل​ و​الأوروغواي​ و​البيرو​، عن شبكات دعم وتمويل تابعة لـ"​حزب الله​"، ضمن مساعيها لمحاصرة نشاط الحزب في ​أميركا اللاتينية​، في إطار حملة الضغوط القصوى على ​إيران​ وأذرعها".

وأوضح مصدر دبلوماسي في ​واشنطن​ لـ"الشرق الأوسط" أن "مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي اعتقل عدداً من المتورطين والمشبوهين من عملاء الحزب في تلك الدول"، مشيراً إلى "وجود معلومات عن عزم هؤلاء توسيع أنشطتهم داخل الولايات المتحدة".

ولفت المصدر الى أن "​هندوراس​ و​غواتيمالا​ أبدتا عزمهما على تسمية حزب الله منظمة إرهابية، بعد أن أعلنت ​الأرجنتين​ و​الباراغواي​ ذلك"، داعياً الدول الأخرى إلى "اتباع هذه الأمثلة، وإعلان مزيد من الإجراءات القانونية لمحاصرة حزب الله".