السعودية تبدأ تسويق سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح

أفادت وكالة "رويترز" عن بدء حكومة ​المملكة العربية السعودية​ في تسويق سندات مقومة ب​الدولار​ مقسمة على ثلاث شرائح مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة.

وبحسب الوكالة، فإن المملكة بدأت تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقطة أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات الـ12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما.

وفوضت الرياض البنوك Citigroup وMorgan Stanley وStandard Chartered كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح.