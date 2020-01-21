أفادت وكالة "رويترز" عن بدء حكومة المملكة العربية السعودية في تسويق سندات مقومة بالدولار مقسمة على ثلاث شرائح مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة.
وبحسب الوكالة، فإن المملكة بدأت تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقطة أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات الـ12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما.
وفوضت الرياض البنوك Citigroup وMorgan Stanley وStandard Chartered كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبدأ تسويق سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.