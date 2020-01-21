دفاع فرنسا: عمليات عسكرية مرتقبة في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، خلال زيارة إلى باماكو أنّ "مثلث الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر سيشهد قريباً عمليات عسكرية جديدة ضدّ الجهاديين في هذه المنطقة".
وقالت بارلي للصحافيين بعد أن استقبلها الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا مع نظرائها السويدي والاستوني والبرتغالي "ستحدث عمليات جديدة في الأسابيع المقبلة في هذا المثلث الحدودي الشديد الخصوصية".
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