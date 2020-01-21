بومبيو: لم نناقش عقوبات جديدة على مادورو وداعميه لكن لم ننته منها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ​مايكل بومبيو​، بعد لقائه مع زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ في بوغوتا، أنه لا يستبعد أن تفرض بلاده ​عقوبات​ جديدة على كل من يدعم حكومة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

وفي حديثه إلى الصحفيين، أشار بومبيو إلى أن ​الولايات المتحدة​ "لا تناقش عقوبات محددة على مادورو وداعميه، لكن لا ينبغي لأحد أن يشك ولو للحظة واحدة بأن الولايات المتحدة إنتهت بفرض العقوبات"، مؤكداً أن ​واشنطن​ "ستتخذ مزيدا من الإجراءات لدعم الرئيس غوايدو وشعب ​فنزويلا​".

وفيما أعربت ​روسيا​ والصين عن دعمهما للسلطات الشرعية في البلاد، كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا من رئاسة الجمعية الوطنية، ليعلن نفسه في 23 يناير 2019، "رئيسا انتقاليا" لفنزويلا في خطوة يقول إنها تجري بالتوافق مع الدستور، متعهدا بإجراء ​انتخابات​ رئاسية "ديمقراطية"، بعد أن فاز مادورو في ​السباق الرئاسي​ السابق.