بومبيو: نشيد بوضع حزب الله على لوائح الإرهاب

أشاد وزير الخارجية الأمريكي ​مايكل بومبيو​، بتصنيف بعض دول أمريكا الجنوبية "​حزب الله​" اللبناني منظمة إرهابية.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار بومبيو إلى أن ​الولايات المتحدة​ "تشيد بإعلان ​كولومبيا​ و​هندوراس​ و​غواتيمالا​ تصنيف حزب الله المدعوم من ​إيران​ منظمة إرهابية".

ولفت في تصريحه إلى أن "حزب الله وغيره من ​الجماعات الإرهابية​ العابرة للحدود لا يزالون ناشطين في المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سوف تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات".

وتقود الولايات المتحدة حملة عالمية لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية وتعمد لترغيب وترهيب الدول الأجنبية من أجل اعتماد هذا التصنيف، وقد دعا وزير الخارجية الأمريكي يوم السبت الماضي "جميع الدول" إلى تصنيفه منظمة إرهابية.