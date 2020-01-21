بري: لا شيء يمنع ولادة الحكومة اليوم والامور ايجابية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" بأن "الجو ايجابي جداً، ولا شيء يمنع ولادة الحكومة اليوم، الّا اذا حصل امر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما لا نتمنى حصوله. لكنّ الامور ايجابية وإن شاء الله خير".
وأشار بري إلى أنه "لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة اساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض ان تَنصبّ الجهود لأن الوضع إن استمرّ على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج كارثية".
وعلق بري في تقييمه للحكومة القادمة، مشددا على أن "الحكومة هي حكومة اختصاصيين بالكامل، وحتى ولو كنّا داعمين لها الآن، الّا اننا سنحكم على أدائها الذي يجب ان ينصَبّ في اتجاه المعالجة الجذرية لأزمة البلد الاقتصادية والمالية، التي تتطلب حكومة طوارئ إنقاذية".
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