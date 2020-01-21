حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أن ​الطرقات الجبلية​ المقطوعة هي: ترشيش-زحلة، ​عيناتا الأرز​، عيون السيمان-حدث ​بعلبك​، معاصر الشوف-كفريا. أما ​طريق ضهر البيدر​ فهي سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي، وطريق مربيل-الهرمل سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية. وطريق شبعا-عين عطا سالكة لجميع السيارات. إضغط للمزيد

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