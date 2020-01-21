الطيران المدني الإيراني: إيران لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

ذكر ​تقرير​ ل​هيئة الطيران المدني​ ال​إيران​ي إن إيران لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، مضيفا أن إيران طلبت معدات ضرورية من ​أميركا​ و​فرنسا​ لتفريغ بيانات الصندوقين فى إيران.

وأوضحت هيئة الطيران المدنى الإيرانية، أنها لم تتلق ردا إيجابيا من هيئتين أميركية وفرنسية على طلب المعدات.