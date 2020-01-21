الطيران المدني الإيراني: إيران لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني إن إيران لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، مضيفا أن إيران طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا لتفريغ بيانات الصندوقين فى إيران.
وأوضحت هيئة الطيران المدنى الإيرانية، أنها لم تتلق ردا إيجابيا من هيئتين أميركية وفرنسية على طلب المعدات.
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