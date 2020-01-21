ضبط مصنع مستلزمات طبية يستخدم مواد مجهولة المصدر في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، مصنعًا لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، من مواد مجهولة المصدر.

وقادت الدكتورة مرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم، حملة للتفتيش، أسفرت عن ضبط أحد المصانع الخاصة بإنتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمركز طامية، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وتشكل خطورة على مستخدميها.

وتم مصادرة المضبوطات، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق. ​