الصين تسجل رابع وفاة بـ"الفيروس الغامض"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
سجلت الصين رابع حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وذكرت اللجنة الصحية البلدية في مدينة ووهان بوسط البلاد في بيان، أن الوفاة تعود لرجل 89 عامًا، وسط تفشي لذلك المرض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف البيان أن الرجل كان يعاني من تاريخ يتعلق بارتفاع ضغط الدم والسكري والشريان التاجي وأمراض القلب، وتم إدخاله إلى المستشفى في 18 يناير بسبب صعوبات شديدة في التنفس، ولقي حتفه بعد يوم من دخوله المستشفى.
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