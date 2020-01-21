ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

ضبط فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، مصنعًا غير مرخص لإنتاج العصائر بمركز الواسطى شمال بني سويف.

كانت حملة من مديرية الصحة بالتعاون مع مباحث التموين، ضبطت أثناء مرورها على عدد من مصانع إنتاج المواد الغذائية مصنع لإنتاج العصائر يعمل بدون ترخيص، وغير مستوف الاشتراطات الصحية، ما يشكل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

جرى التحفظ بداخله على 1800 زجاجة مشروب عصير زنة الزجاجة الواحدة 1 لتر، و6800 زجاجة عصير زنة الزجاجة 200 مللي، و62 كيلو جرام من مستلزمات إنتاج مختلفة.

تم سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص، وتحرر المحضر رقم 2318 جنح الواسطى لسنة 2020.​