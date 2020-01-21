قتلى جراء عاصفة قوية تضرب إسبانيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في إسبانيا وحُرم ما يقرب من 200 ألف تلميذ من الدروس يوم الإثنين بسبب العاصفة "جلوريا" التي تضرب شرق البلاد بشكل أساسي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تستمر هذه العاصفة حتى الأربعاء.

ووضعت السلطات الإسبانية قسماً كبيراً من شرق أسبانيا (إقليم كاتالونيا ومنطقة فالنسيا) وكذلك أرخبيل الباليار في حالة تأهب حمراء أو برتقالية بسبب هذه العاصفة التي تسببت بهبوب رياح قوية وسقوط ثلوج.

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وفي منطقة فالنسيا، قررت 194 بلدية إغلاق المدارس يوم الإثنين، مما أبقى حوالي 200 ألف تلميذ في بيوتهم، في حين تعطلت حركة المرور على العديد من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية بسبب سوء الاحوال الجوية.