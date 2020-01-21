حالة الطقس: بارد وماطر والتحذير من الفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد، اليوم الثلاثاء، تحت تأثير المنخفض الجوي. ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وخلال ساعات النهار، تعبر البلاد جبهة هوائية قطبية شديدة البرودة، لكن ليس إلى المستوى الثلجي الخالص.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل السيول والفيضانات في الأماكن المنخفضة.

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء اليوم ماطرة على فترات وشديدة البرودة، حيث ستهبط من جديد بحوالي أربع إلى خمسة درجات مئوية خاصة في الفترة الصباحية التي تشكل ذروة التبريد المصاحب لهذا المنخفض.

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كما يتوقع أن تهطل زخات ثلجية خفيفة ومتقطعة في بعض القمم الجبلية العالية، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد جدا بحيث يخشى من تشكل الاندماج، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة جدا في معظم المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات، وتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا في مختلف المناطق، مع فرصة لتساقط زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية.