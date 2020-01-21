نتانياهو: سأتحدث مع بوتين عن العفو عن مواطنتنا المدانة في روسيا

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والدة الإسرائيلية نعمة يساكر المدانة في ​روسيا​ بتهريب ​المخدرات​، وأخبرها بأنه يعتزم إثارة قضية العفو عن ابنتها مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

وأكد نتانياهو أنه سيلتقي "الرئيس بوتين يوم الخميس ويتحدث معه عن العفو عن نعمة"، متمنياً "الحصول على الأخبار الجيدة".

وفي وقت سابق، لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​ديمتري بيسكوف​، إن ​الكرملين​ يتوقع أن يتم طرح موضوع العفو عن المواطنة الإسرائيلية الأميركية نعمة يساكر، خلال اللقاءات التي سيجريها بوتين هذا الأسبوع مع ​القيادة​ الإسرائيلية، رافضا لتعليق على ما إذا كان سيتم العفو عن الفتاة.

وكانت محكمة مدينة قد دانت يساكر بضواحي ​موسكو​، بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد العثور على 9.6 غرام من مادة الحشيش بحوزتها لدى تفتيش حقيبتها في مطار "شيريميتيفو" الدولي ، وحكمت عليها ب​السجن​ 7 سنوات ونصف.