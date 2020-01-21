إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والدة الإسرائيلية نعمة يساكر المدانة في روسيا بتهريب المخدرات، وأخبرها بأنه يعتزم إثارة قضية العفو عن ابنتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد نتانياهو أنه سيلتقي "الرئيس بوتين يوم الخميس ويتحدث معه عن العفو عن نعمة"، متمنياً "الحصول على الأخبار الجيدة".
وفي وقت سابق، لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الكرملين يتوقع أن يتم طرح موضوع العفو عن المواطنة الإسرائيلية الأميركية نعمة يساكر، خلال اللقاءات التي سيجريها بوتين هذا الأسبوع مع القيادة الإسرائيلية، رافضا لتعليق على ما إذا كان سيتم العفو عن الفتاة.
وكانت محكمة مدينة قد دانت يساكر بضواحي موسكو، بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد العثور على 9.6 غرام من مادة الحشيش بحوزتها لدى تفتيش حقيبتها في مطار "شيريميتيفو" الدولي ، وحكمت عليها بالسجن 7 سنوات ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سأتحدث مع بوتين عن العفو عن مواطنتنا المدانة في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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