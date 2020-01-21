مقتل 9 مدنيين تشاديين بهجوم انتحاري لـ"بوكو حرام"

قُتل تسعة مواطنين تشاديين جراء هجوم انتحاري، يحمل بصمات جماعة "بوكو حرام"، في منطقة بحيرة تشاد، حيث كثفت الجماعة المسلحة هجماتها في الأشهر الأخيرة.
وبحسب مصادر وكالة الصحافة الفرنسية، فإن "انتحارية فجرت نفسها أمس في كايغا كيندجيريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم امرأتان وسبعة رجال"، فيما أكد المتحدث باسم الجيش التشادي العقيد عازم برماندوا، للوكالة، وقوع الهجوم وعدد الضحايا.
وقد تزامن الهجوم الانتحاري مع زيارة تقوم بها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لنجامينا، حيث شددت الاثنين على "التزام تشاد القوي" بمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.
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