مقتل 9 مدنيين تشاديين بهجوم انتحاري لـ"بوكو حرام"

قُتل تسعة مواطنين تشاديين جراء هجوم انتحاري، يحمل بصمات جماعة "​بوكو حرام​"، في منطقة بحيرة تشاد، حيث كثفت الجماعة المسلحة هجماتها في الأشهر الأخيرة.

وبحسب مصادر وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، فإن "انتحارية فجرت نفسها أمس في كايغا كيندجيريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم امرأتان وسبعة رجال"، فيما أكد المتحدث باسم ​الجيش​ التشادي العقيد عازم برماندوا، للوكالة، وقوع الهجوم وعدد الضحايا.

وقد تزامن الهجوم الانتحاري مع زيارة تقوم بها ​وزيرة الدفاع الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​ لنجامينا، حيث شددت الاثنين على "التزام تشاد القوي" بمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.